“مكتتبو عدل 2 الذين دفعوا الشطر الأول سيستلمون شققهم”

بواسطة المسار العربي / ق.و

أفاد وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار، أن المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول لسكنات عدل 2 سيتسلمون شققهم.

مشيرا خلال زيارة تفقدية قادته إلى ولاية برج بوعريريج، أنه سيتم توزيع 30 ألف سكن من مختلف الصيغ إلى غاية نهاية السنة.

وأضاف أنه من أولويات الوزارة مستقبلا هو أحياء متكاملة بكل المرافق و لن تسلم السكنات قبل توفير كل المرافق والتهيئة الخارجية.

كما أكد أن كل مشاريع التهيئة المتأخرة في المشاريع السكنية على المستوى الوطني تم إحصاؤها و تخصيص مبالغ للتكفل بها.