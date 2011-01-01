وزارة الصحة تحدد مصدر الكوليرا

بواسطة المسار العربي / ق.و

تمكنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من تحديد مصدر وباء الكوليرا الذي ضرب الجزائر منذ أسابيع قليلة، وأفادت أن وباء الكوليرا حدد مصدره "وادي بني عزة" بولاية البليدة.

كما أن الوادي يشمل مجاري تبدأ من جبال الشريعة وتصل إلى العاصمة، وأضافت الوزارة أن فيروس الكوليرا انتشر على مجاري الوادي في عدة نقاط، وتم تسجيل الفيروس في بني عاشور، بني تامو وخزرونة، بالإضافة إلى مجرى الوادي المحاذي لملعب تشاكر بولاية البليدة.

كما أفادت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن الوزارة استكملت عمليات التحري ووصلت لمصدر “الكوليرا”.

حيث تم التنسيق مع باقي القطاعات تمكنت من حصر انتشار الوباء، ووضع تدابير وقائية لمكافحة الفيروس.

وأضافت الوزارة أن مجرى الوادي يصب في العاصمة ويستغل للشرب والسقي الفلاحي.