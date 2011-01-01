وفاة 86 شخصا غرقا في الشواطئ

بواسطة المسار العربي / ق.و

توفي 86 شخصا منهم 48 في الشواطئ الممنوعة للسباحة و38 آخرين في شواطئ تسمح فيها السباحة عبر الشريط الساحلي، حسب حصيلة أشهر يونيو ويوليو الأخيرة أصدرتها الأربعاء المديرية العامة للحماية المدنية.

وجاء في بيان للحماية المدنية أنه " في إطار جهاز حراسة الشواطئ و الاستجمام لسنة 2018، قامت وحدات الحماية المدنية منـذ الفاتح جوان إلى غاية 31 أغسطس 2018 بـ 72820 تدخلا عبر 401 شاطئا مسموح للسباحة، سمح بإنقاذ 48381 شخص من الغرق في الشواطئ المسموحة للسباحة، و كذا تقديم الإسعافات الأولية لـ 19233 شخص على مستوى مراكز الحراسة من طرف أعوان الحماية المدنية على إثر مختلف الإصابات، بالإضافة إلى إجلاء 4207 شخصا إلى المراكز الاستشفائية".

و أكد نفس المصدر تسجيل وفاة 86 شخصاي 48 منهم في الشواطئ الممنوعة للسباحة و 38 آخرين عبر الشواطئ المسموحة للسباحة ( منهم 13 شخص توفوا غرقا خارج أوقات الحراسة.

وفيما يخص الأشخاص ضحايا الزلاجات المائية، قام أعوان الحماية المدنية --حسب ذات المصدر-- بإنقاذ و إسعاف 13 شخصا أصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة، في حين تم تسجيل وفاة 04 أشخاص على مستوى ولايات مستغانم وتيبازة والجزائر العاصمة و تيزي وزو.

وذكرت المديرية العامة للحماية المدنية بالمناسبة بان مصالحها أحصت منذ الفاتح من يونيو الماضي توافد 105 مليون مصطاف عبر الولايات الساحلية، مشيرة إلى أن الولايات التي سجلت أكثر نسبة من المصطافين كانت ولاية وهران بـ 18 ملايين مصطاف ثم بومرداس بـ 14 ملايين مصطاف تليها ولاية عين تموشنت بـ12 ملايين مصطاف فولاية مستغانم التي سجلت حضور 11 ملايين مصطاف.