التعرف على هوية الإرهابي المقضى عليه بمنطقة تفاسور

بواسطة المسار العربي / ب.ع

تم التعرف على هوية المجرم المقضي عليه الاثنين إثر العملية المتواصلة التي تقودها وحدات الجيش الوطني الشعبي بمنطقة تفاسور بولاية سيدي بلعباس بالناحية العسكرية الثانية، ويتعلق الأمر بالإرهابي "غالم العتاوي" المكنى "حيدرة"، حسب ما أفاد به أمس الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وجاء في البيان انه " في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية المتواصلة التي تقودها وحداتنا بمنطقة تفاسور، ولاية سيدي بلعباس/ن.ع.2، والتي أفضتي يوم 03 سبتمبر 2018، إلى القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، تم التعرف على هوية المجرم المقضي عليه. إذ يتعلق الأمر بالإرهابي "غالم العتاوي" المكنى "حيدرة"، الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009".

وفي ذات السياقي كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بنفس المنطقة بسيدي بلعباس ( الناحية العسكرية الثانية)، ثلاثة (03) مخابئ تحوي خمس (05) قنابل تقليدية الصنع ومواد غذائية وأغراض أخرى، في حين أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من سطيف (الناحية العسكرية الخامسة ) وسيدي بلعباس (الناحية العسكرية الثانية).

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، --يضيف ذات المصدر-- أوقف عناصر الدرك الوطني بباتنة بالناحية العسكرية الخامسة، شخصين (02) اثنين ضُبط لديهما بندقية صيد و(488) كيلوغرام من مادة البارود والمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة الذخيرة و(2804) خرطوشة ومعدات حشو الخراطيش.

من جهة أخرى، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، مركبة رباعية الدفع و(08) مطارق ضغط و(05) مولدات كهربائية، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني (19,5) كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية)، كما تم توقيف (13) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين تموشنت و الأغواط.