أولمبيك مارسيليا يفاجئ الجزائريين بقائمته الأوروبية

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

قام نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي بقيد 9 لاعبين ينحدرون من أصول جزائرية ضمن القائمة "ب" التي أرسلها للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والخاصة باللاعبين الذين يقل سنهم عن 22 عاما، والذين بإمكانهم المشاركة في مباريات النسخة الجديدة من الدوري الأوروبي.

ويتعلق الأمر بالمدافعين ماليك وصفان وجواكيم قادة، فضلا عن لاعبي خط الوسط كيفين مزيـن وفابيو بيدري ووسيم عواشرية والمهاجمون فلوريان شابرول ويانيس حاجم وياسين ريسا وسيريل خثير. ويملك نادي الجنوب الفرنسي تقاليد كبيرة في إطار التعامل مع المدرسة الجزائرية، حيث سبق أن حمل قميصه عدد كبير من اللاعبين الجزائريين أو المنحدرين من أصول جزائرية على غرار سمير نصري، اللاعب الأسبق لمنتخب فرنسا، فضلا عن سليم عراش وكريم زياني وفؤاد قادير وإبراهيم حمداني، نجوم "الخضر" السابقين. ويبحث نادي الجنوب الفرنسي عن تجديد العقد مع اللقب الأوروبي، الغائب عن خزائنه منذ سنة 1993، تاريخ فوزه على ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.