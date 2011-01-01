درفلو يرشح اتحاد العاصمة للتتويج بكأس الكاف

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أكد الهداف السابق لاتحاد العاصمة أسامة درفلو تعلقه فريقه السابق حيث أصر على حضور لقاء سوسطارة مع اهلى البرج والذي جرى أمسية أول أمس بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وقرر درفلو مغادرة الاتحاد هذه الصائفة متوجها إلى فيتيس هوفنهايم الهولندي . وقال درفلو في تصريحات صحفية :" لازلت متعلقا بالاتحاد والذي أتابع جميع أخباره كيف لا وهو الذي فتح لي أبواب الاحتراف في هولندا". وأرجع درفلو سبب عدم بروزه في هولندا لحد الآن إلى عدم تأقلمه مع أجواء البطولة الهولندية. وفي الأخير رشح درفلو اتحاد العاصمة للتتويج بكأس الكاف مبررا ذلك بالخبرة التي يمتلكها إلى جانب ثراء التعداد.