ديشامب يرشح زيدان للتتويج بجائزة أفضل مدرب في العالم لسنة 2018

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

رشح امس ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، مدرب ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان، للتتويج بجائزة الأفضل في العالم، على صعيد المدربين.

ونقلت صحيفة (ليكيب) الفرنسية تصريحات ديشامب، التي أكد فيها اختياره لمواطنه، كأفضل مدرب في عام 2018. وأشار مدرب "الديوك"، الفائز بكأس العالم مؤخرًا، إلى أن زيدان يستحق الجائزة، لما حققه مع الفريق الملكي، وقيادته للقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدا في الوقت ذاته، أن اختياره لزميله السابق في منتخب فرنسا، به قدر من التعاطف معه.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد رشح كلًا من، زيدان وديشامب وزلاتكو داليتش، مدرب كرواتيا، للفوز بالجائزة.