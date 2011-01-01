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بعد إصابته في الكتف أمام اتحاد جدة

الجزائري بن العمري يواصل عملية التأهيل بدون تأخير
13 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

 

  عانى  المدافع  الجزائري جمال بن العمري لاعب  الشباب السعودي  في الفترة الماضية من إصابة في الكتف وذلك بعد أن شارك في الجولة الافتتاحية للدوري السعودي أمام اتحاد جدة .

وذكر الحساب الرسمي لنادي الشباب على تويتر أن  بن العمري لا يزال يواصل عملية التأهيل في الفترة الحالية، وذلك للشفاء من إصابته استعدادًا للمشاركة في المباريات المقبلة مع الليث. يخوض الشباب مباراته المقبلة في البطولة  السعودية  أمام نادي الفيحاء يوم الرابع عشر من سبتمبر الجاري.

 

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