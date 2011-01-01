أوكيجة يتحدى مبولحي ودوخة

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

رفع الحارس الجديد للمنتخب الوطني الجديد ألكسندر أوكيجة راية التحدي فى وجه زميليه في المنتخب وهاب رايس مبولحي وعز الدين دوخة وذلك في تصريحات أدلى بها أمس للموقع الرسمي للفاف :" وجدت ترحابا من مبولحي ودوخة و لا أخشى المنافسة معهما "

.وأضاف :" سعيد وفخور بتمثيل الألوان الوطنية وسأعمل جاهدا لأكون في مستوى ثقة بلماضي". وفي الأخير أكد أوكيجة بأن الاتصالات الأولى مع الفاف كانت في عهد المدرب السابق البوسني حاليلوزيتش وبالضبط سنة 2012 لكن لم يجسد ذلك بسبب جواز سفره.