" واثق من قدرة غزال على تعويض محرز"

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أبدى كاسبر شمايكل، حارس ليستر سيتي الإنجليزي، ثقته في قدرة النجم الجزائري رشيد غزال على تعويض رحيل مواطنه رياض محرز، الذي انتقل الصيف الماضي لمانشستر سيتي.

وقال حارس مرمى منتخب الدنمارك في تصريحات لموقع "ليستر شاير لايف": "أي ناد يفقد خدمات لاعب بمثل موهبة رياض محرز سيتأثّر حتما بالسلب".وتابع :"نحن في ليستر نملك عدة لاعبين قادرين على النجاح في تعويضه من بينهم رشيد غزال الذي قدّم مستويات قويّة في الفترة الأخيرة".وأتم :"هو بصدد التأقلم مع أجواء الفريق تدريجيّا، بعد أسبوع أوّل كان يسعى فيه لاستكشاف محيطه الجديد".ونجح غزال في تحقيق انطلاقة موفّقة مع "الثعالب" حيث سجّل هدفين خلال المباريات الأربع التي شارك فيها في مسابقتي الدوري والكأس. وانتقل غزال " لليستر في شهر اوت الماضي في صفقة غنم منها موناكو الفرنسي مبلغ 14 مليون يورو، بحكم أنه تعاقد معه في عام 2017 في صفقة انتقال حر.