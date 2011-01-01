طبيب نابولي يعلن الموعد النهائي لعودة فوزي غولام

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

كشف ألفونسو دي نيكولا، طبيب فريق نابولي الإيطالي، عن موعد عودة اللاعب الجزائري فوزي غولام للملاعب، بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

و غاب غولام عن أغلب فترات الموسم الماضي بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، قبل التعرض لكسر في رضفة الركبة، ليتواصل غيابه عن الملاعب. وقال طبيب نابولي، في تصريحات إذاعية: "سنحصل على الضوء الأخضر قريبا من البروفيسور مارياني (الطبيب المعالج) بشأن موعد عودته". وأضاف: "فوزي يتعافى بشكل جيد للغاية، على عكس ما حدث بعد الإصابة الثانية، والمشاكل التي عانى منها تم حلها بعد العملية الجراحية بنهاية جوان الماضي، لذا بات قريبا من التعافي بشكل كامل والمشاركة في التدريبات".

واختتم: "أنشيلوتي لا يمكنه انتظار عودته، لكننا نحاول القيام بالأمور بالشكل الصحيح، لكن دعونا نقول إنه سيعود بنهاية شهر سبتمبر".ولم يلعب غولام أي مباراة منذ شهر نوفمبر 2017 .