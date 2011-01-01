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بلماضي يخطط لإحداث ثورة في الدفاع أمام غامبيا
26 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

 

كشفت بعض المصادر المتابعة لتحضيرات المنتخب الجزائري في مركز سيدي موسى أن الناخب الوطني الجديد  جمال بلماضي ، يخطط لإحداث في تركيبة خط الدفاع أمام غامبيا .

وينتظر في هذا السياق أن يظهر مبولحي في مركز حراسة المرمى، على أن يشغل مختار بلخيثر ورامي بن سبعيني، تباعا خطتي ظهير أيمن وأيسر، في حين سيتكون خط الدفاع من الثنائي رفيق حليش وعيسى ماندي.    وعانى منتخب الجزائر من تراجع مردود خط دفاعه في السنوات الأخيرة حيث تلقى أهدافا بصفة منتظمة خلال معظم المباريات التي خاضها في الفترة الأخيرة.

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