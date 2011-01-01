ليبيا.. توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في طرابلس

بواسطة المسار العربي / ق.ع

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في طرابلس.

وأوضحت البعثة الأممية، في بيان نشر على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنه "برعاية الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتوقيعه اليوم، لإنهاء جميع الأعمال العدائية وحماية المدنيين وصون الممتلكات العامة والخاصة، وإعادة فتح مطار امعيتيقة الدولي بطرابلس".

وبحسب البيان، فقد عقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، مع ممثلين عن المجلس الرئاسي ووزير الداخلية وضباط عسكريين وقادة المجموعات المسلحة المختلفة المتواجدة في طرابلس، لمناقشة الوضع الأمني في العاصمة.

وقال سلامة عقب توقيع الاتفاق، "لا يهدف اجتماع اليوم لحل كل المشاكل الأمنية للمدينة، ولكن للبدء في وضع الإطار الملائم لحل المشاكل".

ولم تكشف البعثة عن مكان عقد الاجتماع، لكن مصادر محلية تحدثت عن استضافة مدينة الزاوية غرب ليبيا الاجتماع الذي أفضى إلى توقيع الاتفاق.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم يوم الأحد الماضي كافة الفرقاء الليبيين لحوار عاجل حول الأوضاع الأمنية في طرابلس، وذلك بعد عرض أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة التوسط لحل الأزمة.

وتدور اشتباكات بين قوات حكومة الوفاق وعناصر اللواء السابع المنحدر من مدينة ترهونة (80 كلم) جنوب العاصمة منذ أكثر من أسبوع، في بعض مناطق جنوب طرابلس.

ونفت حكومة الوفاق ادعاءات اللواء السابع تبعيته للحرس الرئاسي التابع لها، مؤكدة أنه "تشكيل مسلح خارج عن القانون".

وبلغت حصيلة الاشتباكات التي تشهدها طرابلس، سقوط 41 قتيلاً و 123 جريحاً، بحسب إحصائية طبية.

وعلى الرغم من إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني توصلها لهدنة ووقف إطلاق النار في مناسبتين أخرها الجمعة ، إلا أنها لم تصمد لساعات، حيث تم اختراق الهدنة وتبادل لإطلاق النار والقذائف من كلا الطرفين.