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زطشي يلقي خطابا حماسيا على اللاعبين ويلح على قهر غامبيا
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

ألقى رئيس  الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ، خير الدين زطشي، خطابا حماسيا على لاعبي المنتخب، خلال الحصة التدريبية الأولى التي جرت  اول امس . وقاد   بلماضي، أول مران له منذ تولي زمام الجهاز الفني للمنتخب الجزائري، بمركز التحضيرات الوطنية بسيدي موسى. وطالب زطشي، اللاعبين بأن يبذلوا قصارى جهدهم، لإعادة المنتخب الوطني الجزائري إلى سكة الانتصارات، وقال لهم :"على الجميع أن تتضافر جهوده من أجل تجديد العهد مع الانتصارات".وأمر   زطشي، بفتح صفحة جديدة، وعلق في هذا الشأن :"لابد من فتح صفحة جديدة مع المنتخب الجزائري والمدرب جمال بلماضي، لأنكم تملكون كل الإمكانات لإعادة الخضر إلى الواجهة، وأتمنى لكم حظا موفقا".

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