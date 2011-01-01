"الخضر" يجرون أول حصة تدريبية تحت قيادة بلماضي

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

قاد أمسية أول أمس جمال بلماضي الحصة التدريبية الأولى له مع "الخضر" بالمركز الوطني بسيدي موسى تأهبا لملاقاة غامبيا السبت المقبل، لحساب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.

وعين بلماضي، مدربا جديدا للمنتخب الجزائري مطلع الشهر الماضي بموجب عقد يمتد حتى 2022، خلفا لرابح ماجر الذي أقيل من منصبه في نهاية جوان . واستدعى بلماضي، 25 لاعبا ينشطون جميعا خارج الجزائر، قبل أن يقرر استدعاء عبد القادر بدران، مدافع نادي وفاق سطيف، لتعويض غياب أيوب عبد اللاوي، مدافع نادي سيون السويسري، المصاب.