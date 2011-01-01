حليش: بلماضي يملك مفاتيح النجاح ،أطمع في مكانة أساسية وجاهز لمباراة غامبيا"

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أكد رفيق حليش، مدافع المنتخب لجزائري، أن المدرب جمال بلماضي، يملك مفاتيح النجاح مع" الخضر"، لو تهيأت له الظروف المواتية. وأضاف حليش في حوار لموقع كوورة ، أنه لا يزال طامعا في الحصول على مكانة أساسية مع المنتخب رغم كبر سنه، وأن خبرته ستفيد اللاعبين الشباب.

كيف هي معنوياتكم قبل مواجهة غامبيا؟

كل شيء على أحسن ما يرام، والجميع مستعد للعمل بجدية، ونحن متفائلون جدا بقدوم المدرب جمال بلماضي إلى المنتخب الوطني.

بلماضي استعان بعدة لاعبين متقدمين في السن.. ما تعليقك؟

أي منتخب في العالم، يجب أن يعتمد على لاعبي الخبرة، لكي يلتفوا حول الشباب وهذا من واجبنا، وفي نفس الوقت لا زلنا نطمع في مكانة مع المنتخب، لكي نؤدي دورنا داخل الملعب وخارجه.

ما رأيك في المدرب جمال بلماضي؟

المدرب جمال بلماضي، شخصية محترمة يعرفها العام والخاص، وكمدرب برهن على قدراته في قطر، سواء مع لخويا أو مع المنتخب القطري، والكل يتكلم عنه بالخير، وأنا بدوري أتمنى أن يتأقلم معنا وأن يوضع في أحسن الظروف، لكي يبقى طويلا في المنتخب ويحقق نتائج إيجابية.

هل ترى أن بلماضي قادر على النجاح مع المنتخب؟

نعم قادر على ذلك، لأن هناك استقرار على مستوى اتحاد الكرة، وبلماضي يعرف جيدا ذهنية اللاعب الجزائري، حيث سبق له أن كان لاعبا في المنتخب، وبعدها ظل يتابع أخبار الخضر عن كثب، كما أن الخبرة التي اكتسبها في قطر ستساعده كثيرا، صراحة بلماضي يملك سيرة ذاتية تليق بمنتخبنا.

هل لازلت تملك نفس الإرادة والحماس؟

لو لم تكن لدي الإرادة لما استدعيت للمعسكر الإعدادي، وانتظرت هذا الاستدعاء بالنظر لما قدمته الموسم الماضي، وأنا جاهز لمساعدة المنتخب الوطني.

وماذا عن جاهزيتك للقاء غامبيا؟

أنا جاهز للعب مباراة غامبيا، حيث استأنفت التدريبات منذ شهرين ونصف، وبالتالي فإنيي مهيأ من الناحية البدنية، رغم أني لم ألعب لقاءين متتاليين بسبب العقوبة.

ماذا تقول في الأخير؟

آمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام جامبيا، لكي تساعدنا خلال المشوار المتبقي من التصفيات.