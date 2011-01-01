أول تعليق من وزير الصحة على وفاة الأستاذة عويسات

بواسطة المسار العربي /ص.ك

نفى وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أن يكون الإهمال الطبي سبب وفاة الأستاذة الجامعية عائشة عويسات بمستشفى ورقلة.

ودافع حسبلاوي خلال ندوة صحافية عقدها امس، عن الطاقم الطبي الذي أشرف على علاج الأستاذ الجامعية، على مدار 10 ايام داخل مستشفى ورقلة، إثر تعرضها للسعة عقرب، بالتأكيد على أنه قد قام بواجبه الطبي على أكمل وجه، ولم يقصر بحقها في تقديم العلاج اللازم.

وقال الوزير، أن مستشفى ورقلة لا يشهد أي نقائص في معداته الطبية اللازمة لشفاء المرضى، كما أشيع.

تجدر الإشارة بأن وفاة الأستاذة عويسات بجامعة حمة لخضر بالوادي ، يوم أمس الاول بمستشفى ورقلة، خلف موجة استياء شعبي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت اتهامات لإدارة المستشفى ومدير الصحة للولاية بالإهمال، نظرا لعدم وجود طبيب مختص في الأعصاب.