وفاة 36 شخصا وجرح 1650 آخرين خلال أسبوع

بواسطة المسار العربي / ل.ن

لقي 36 شخص حتفهم وأصيب 1650 آخرون بجروح في 1314 حادث مرور، سجل عبر العديد من مناطق الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 26 أغسطس و1 سبتمبر الجاري، حسب ما أوردته اليوم الثلاثاء، حصيلة للحماية المدنية.

وقد سجلت "أثقل حصيلة"بولايــة قسنطينة حيث توفي خمسة أشخاص و جرح 70 آخرون ,تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 40 حادث مرور.

وخلال نفس الفترة ,قامت وحدات الحماية المدنية ب3199 تدخل "سمح بإخـــماد 2661 حريق" منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة، أمــا فيمــا يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 4857 تدخـل لتغطية 4315 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.