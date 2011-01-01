تدابير أمنية لتبديد مخاوف الأولياء من الاعتداءات مع الدخول المدرسي

بواسطة المسار العربي / ل.ش

اتخذت قيادة الدرك الوطني، بالتنسيق مع السلطات المعنية، إجراءات من شأنها ضمان أمن المؤسسات التربوية ومحيطها وكذا شبكة الطرقات المؤدية إليها بمناسبة الدخول المدرسي 2018-2019، حسب ما أفاد به امس بيان من المؤسسة.

هذا التشكيل الأمني الثابت والمتحرك، حسب المصدر، يتضمن نقاط مراقبة جوارية، دوريات وسدود خاصة في الفترات المتزامنة مع الدخول و الخروج من هذه المؤسسات، مما يسمح بتسهيل حركة المرور بالقرب منها.

إضافة إلى ذلك، ستقوم الوحدات المتخصصة للدرك الوطني وحدات أمن الطرقات، فرق حماية الأحداث بحملات وقائية وتحسيسية موجهة لفائدة الأطفال المتمدرسين وأوليائهم، بالتنسيق مع ممثلين من المجتمع المدني بغية تفادي أخطار حوادث المرور وكذا أعمال العنف ضد التلاميذ والطلبة، كما تشمل هذه الإجراءات حملات تحسيس تجاه السواق.

كما يبقى الرقم الأخضر 55 10 وموقع الشكوى المسبقة " PPGN.MDN.DZ" تحت تصرف المواطنين لطلب يد المساعدة، النجدة أو التبليغ عن أي حدث من شأنه الإخلال بالسير الحسن للدخول المدرسي، يضيف بيان الدرك الوطني.

من جهته أكد نائب مدير الشرطة الحضرية، عبد الحميد سعيدي، أنه تم تجنيد 60 ألف شرطي من أجل تأمين الدخول الإجتماعي و المدرسي 2018 / 2019.

وقال عميد أول للشرطة سعيدي امس في الكلمة التي ألقاها خلال تقديم الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة الدخول المدرسي والإجتماعي أنه سيتم رفع عدد الحواجز على مستوى كل التجمعات السكنية والأسواق.

كما أكد ذات المسؤول دخول 34 ألف شرطي بالدراجات الهوائية للعمل هذه السنة من أجل تأمين الأماكن التي يكثر فيها النشاط، كما تم تسخير 2020 شرطي من أجل محاربة التجارة الفوضوية.