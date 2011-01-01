40 ألف جزائري يرغبون بإكمال الدراسة في فرنسا

بواسطة المسار العربي / س.ع

تقدم أزيد من 40 ألف طالب جزائري، بملف لإكمال الدراسة في فرنسا هذا العام من خلال منصة كامبس فرنسا “Campus France ”، وفقا للمعلومات نشرها موقع visa-algerie.com المتخصص في مراقبة تنقلات الجزائريين للخارج.

وارتفعت طلبات الجزائريين الراغبين في الإلتحاق بالجامعات الفرنسية بشكل كبير مقارنة الفارطة حسب المصدر نفسه، حيث بلغت 32 ألف طلب في عام 2017 ، أي بزيادة قدرها 25 بالمائة في عدد الطلبات المقدمة من الطلاب الجزائريين.

وتؤكد هذه الأرقام التي قدمها الموقع الإلكتروني، الاتجاه المتصاعد لإهتمام الطلبة الجزائريين بالدراسة في فرنسا.