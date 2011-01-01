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وفقا للمعلومات نشرها موقع visa-algerie.com

40 ألف جزائري يرغبون بإكمال الدراسة في فرنسا
45 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / س.ع

 

تقدم أزيد من 40 ألف طالب جزائري، بملف لإكمال الدراسة في فرنسا هذا العام من خلال منصة كامبس فرنسا  “Campus France ”، وفقا للمعلومات  نشرها موقع visa-algerie.com المتخصص في مراقبة تنقلات الجزائريين للخارج.

وارتفعت طلبات الجزائريين الراغبين في الإلتحاق بالجامعات الفرنسية بشكل كبير مقارنة الفارطة حسب المصدر نفسه، حيث بلغت 32 ألف طلب في عام 2017 ،  أي بزيادة قدرها 25 بالمائة في عدد الطلبات المقدمة من الطلاب الجزائريين.

وتؤكد هذه الأرقام  التي قدمها الموقع الإلكتروني، الاتجاه المتصاعد لإهتمام الطلبة الجزائريين بالدراسة في فرنسا.

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