وفقا للمعلومات نشرها موقع visa-algerie.com
40 ألف جزائري يرغبون بإكمال الدراسة في فرنسا
45 دقيقة مضت
بواسطة
تقدم أزيد من 40 ألف طالب جزائري، بملف لإكمال الدراسة في فرنسا هذا العام من خلال منصة كامبس فرنسا “Campus France ”، وفقا للمعلومات نشرها موقع visa-algerie.com المتخصص في مراقبة تنقلات الجزائريين للخارج.
وارتفعت طلبات الجزائريين الراغبين في الإلتحاق بالجامعات الفرنسية بشكل كبير مقارنة الفارطة حسب المصدر نفسه، حيث بلغت 32 ألف طلب في عام 2017 ، أي بزيادة قدرها 25 بالمائة في عدد الطلبات المقدمة من الطلاب الجزائريين.
وتؤكد هذه الأرقام التي قدمها الموقع الإلكتروني، الاتجاه المتصاعد لإهتمام الطلبة الجزائريين بالدراسة في فرنسا.
عدد القراءات: 1