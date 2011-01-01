إسبانيا تلغي صفقة بيع قنابل موجهة بالليزرللسعودية

بواسطة المسار العربي / ق.د

أعلنت السلطات الاسبانية امس، إلغاءها اتفاقا وقع عام 2015 لبيع 400 قنبلة موجهة بالليزر للسعودية.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الإسبانية وفقا لما نقلته إذاعة “كادينا سير” ووكالة سبوتنيك إلى اعتزام الحكومة الاشتراكية الجديدة في البلاد إعادة 9,2 مليون يورو (10,6 مليون دولار) دفعتها الرياض للحصول على القنابل، بموجب اتفاق وقعته حكومة المحافظين السابقة.

ولم يقدم الناطق مزيدا من التفاصيل، لكن الإعلان الإسباني يأتي في أعقاب غارة جوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية في أوت الماضي وتسببت بمقتل عشرات المدنيين بينهم 40 طفلا.

وتتهم هيومن رايتس ووتش تصف قصف التحالف لحافلة الأطفال بـ”جريمة الحرب” وأثار الحادث غضبا دوليا ودعوات من مجلس الأمن في الأمم المتحدة لإجراء تحقيق “شفاف وذي مصداقية” وقال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية إنه وجه الضربة ضد “هدف مشروع” مع الإقرار بارتكاب “خطأ في التوقيت”.

وتقول منظمة العفو الدولية إن إسبانيا هي أحد أكبر مصدري الأسلحة للسعودية.

وكانت المنظمة ومنظمات حقوقية أخرى، من بينها السلام الأخضر وأوكسفام، حثت مدريد على وقف مبيعات الأسلحة لكل من السعودية وإسرائيل، قائلة إنها تستخدم غالبا ضد المدنيين.