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انحراف قطار للمسافرين بتلمسان
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.م

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن وقوع حادث انحراف قطار للمسافرين صباح امس، على الخط الرابط بين مغنية و تلمسان وذلك على مستوى منطقة "بي كا" 188 ببلدية سيدي مجاح في دائرة بني بوسعيد (تلمسان) و هذا امس صباحا على الساعة 6 سا و20 دقيقة لم يسفر عن تسجيل أية إصابات في وسط المسافرين، حسبما أفاد به بيان المؤسسة.

ويضيف ذات البيان انه لم يتم تسجيل إصابات للمسافرين على متن هذا القطار سوى إصابة طفيفة فقط لسائق القطار.

وأشار ذات المصدر انه جراء هذا الحادث فان النقل بالسكك الحديدية ما بين مغنية و صبرا تم توقيفه إلى غاية إصلاح السكة الحديدية مشيرا أن مؤسسة النقل بالسكك الحديدية جندت كل الوسائل المادية و البشرية من اجل العودة السريعة للنقل عبر هذا الخط.

وتم وضع لجنة تحقيق من طرف مؤسسة النقل بالسكك الحديدية من اجل تحديد وبدقة أسباب وظروف ومسؤوليات الحادث.

وتعتذر المؤسسة لزبائنها عن الإزعاج الناجم عن غدا الحادث وتشكرهم على تفهمهم ووفائهم.


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