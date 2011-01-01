المغربي بادو الزاكي على صفيح ساخن

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

لم تمر الخسارة القاسية التي تكبدها مولودية وهران، على يد اتحاد بلعباس، دون أن تخلف موجة غضب كبيرة على مستوى إدارة الفريق. وقرر رئيس المولودية، التخلي عن خدمات المدرب المغربي بادو، بحسب مصادر خاصة لموقع كوورة . وعلم ذات المصدر ، أن "بابا" طلب من المدرب السابق لشباب بلوزداد، فسخ التعاقد بالتراضي. كما قرر رئيس مولودية وهران، طرد 3 لاعبين، لأسباب انضباطية. وأكد بادو الزاكي في تصريح صحفي، أنه لم يفهم تصرف اللاعبين في اللقاء الأخير أمام سيدي بلعباس. وعلق في هذا الشأن: "لم أفهم سبب الأداء الباهت للاعبين وكأنهم رفضوا اللعب، وعلى كل حال لو كانت مكانهم لخجلت من هذه الهزيمة".وتابع الزاكي: "لا يمكن أن تستمر الأمور على هذا النحو"، في إشارة منه إلى أن مباراة اتحاد بلعباس هي الأخيرة بالنسبة له.