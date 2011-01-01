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الفيفا ستعلن عن المتوجين في 24 من الشهر الجاري

زيدان وديشامب وداليتش في القائمة النهائية لأفضل مدرب في 2018 وميسي خارج سباق أفضل لاعب في العالم
50 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أعلن أمس الاتحاد الدولي لكرة القدم، القائمة النهائية المرشحين، من أجل الحصول على جائزة أفضل مدرب عن عام 2018. وضمت القائمة النهائية كل من الفرنسيين زين الدين زيدان، وديديه ديشامب، بالإضافة إلى الكرواتي زلاتكو داليتش. وبخصوص جائزة أفضل لاعب فقد ضمت القائمة النهائية البرتغالي كريستيانو رونالدو ، والكرواتي لوكا مودريتش والمصري محمد صلاح فيما تم استبعاد المرشحين السبعة الآخرين، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان جريزمان. وعن جائزة أفضل حارس فسيتنافس عليها الثلاثي البلجيكي تيبو كورتوا، والدنماركي كاسبر شمايكل، والفرنسي هوغو لوريس. كما أعلنت الفيفا عن المرشحين للفوز بجائزة أفضل جماهير في عام 2018. وانحصرت المنافسة بين جماهير بيرو وتشيلي بجانب (اليابان والسنغال) في خانة واحدة، بعد المظهر المشرف التي أطلت به الجماهير، خلال مونديال روسيا الأخير. ومن المقرر أن تعلن الفيفا ، عن المتوجين خلال حفل سيقام في 24 سبتمبر المقبل، بالعاصمة البريطانية لندن.

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