الوفاق وسوسطارة أمام فرصة خطف الصدارة وداربي مثير بملعب 20 أوت

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

تلعب اليوم ثلاثة مباريات متأخرة عن الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم.

سيكون وفاق سطيف واتحاد العاصمة أمام فرصة خطف الصدارة من أمل عين مليلة ومولودية بجاية اللذان يتقاسمان كرسي الريادة بمجموع 8 نقاط. ويملك حاليا الوفاق و اتحاد العاصمة ستة نقاط في رصيدها . ويستقبل نسور الهضاب بملعب 8 ماي 1945 نادي بارادو ،فيما يستضيف أبناء سوسطارة الصاعد الجديد أهلي برج بوعريريج. ويعول السطايفية على استفادتهم من أفضلية الملعب والجمهور لتحقيق الفوز شأنهم في ذلك شأن ابناء سوسطارة المطالبون برد الاعتبار لانفسهم بعد الخسارة الثقيلة ببشار أمام شبيبة الساورة بثلاثية مقابل هدف. ويحتضن ملعب 20 أوت 1955 بالعناصر داربي عاصمي مثير يجمع بين الجريحين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر.

وفاق سطيف 21:00 نادي بارادو

شباب بلوزداد 17:00 مولودية الجزائر

اتحاد الجزائر 20:45 أهلي البرج