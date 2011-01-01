فيغولي : " بلماضي خيار صائب ،لم أعد من أجل الانتقام و سأقاتل للتتويج بكأس إفريقيا"

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أكد صانع ألعاب غالاتا سراي، سفيان فيغولي، أنه لم يقاطع المنتخب الوطني الجزائري، في ظل وجود المدرب السابق رابح ماجر، وأن غيابه كان بسبب إصابته على مستوى الركبة. ودعا فغولي ، في حوار مع موقع كوورة ، الجماهير الجزائرية والإعلام، إلى الوقوف بجانب "الخضر" للعودة إلى عهد الانتصارات.

عدت للمنتخب بعد أشهر من المقاطعة.. ما شعورك؟

لم أقاطع المنتخب الوطني، لقد كنت مصابا على مستوى الركبة فقط، وها أنا في الجزائر للمشاركة في المعسكر الإعدادي تحضيرا لمواجهة غامبيا.

على ذكر اللقاء.. كيف ترى حظوظ المنتخب أمام غامبيا؟

تركت ذكريات رائعة في غامبيا، ونحن اللاعبون لدينا طموح لتحقيق نفس السيناريو، والعودة بنتيجة إيجابية من بانجول، وما علينا إلا أن نحضر جيدا، ونتمنى أن تكون الجماهير الجزائرية والإعلام إلى جانبا وأن يتحلى اللاعبون بروح المسؤولية.

ما رأيك في قائمة الخضر؟

لدينا لاعبين في المستوى، وطاقم فني لا بأس به يعرف واجباته، ويجب أن تعود الثقة إلى اللاعبين لكي نجدد العهد مع النتائج الإيجابية.

وماذا عن المدرب جمال بلماضي؟

أظن أن الفاف ، أصابت لما اختارت بلماضي مدربا للخضر، لأنه يعرف عمله جيدا ولديه أفكار، غير أن النتائج على الميدان هي من تحكم، وما يهم حاليا هو الفوز على غامبيا لكي نرفع من معنوياتنا.

كيف هي معنوياتك؟

المدرب جمال بلماضي اتصل بي ووضع في ثقته، وأنا على أحر من الجمر للمشاركة في لقاء غامبيا، والعودة بالفوز، لا سيما أن الفريق الوطني لم يحقق نتائج إيجابية منذ مدة، وأؤكد لكم أنه ليست لدي روح الانتقام وكل شيء أصبح من الماضي، واشكر كل الجزائريين.

ماذا تقول في الأخير؟

أنا متحفز للعب، لأن سني لا يتجاوز 28 عاما، ولدي الكثير من الطموح، كما أتمنى أن أضيف إلى سجلي كأس أمم أفريقيا، وسأعمل كل شيء من أجل ذلك.