يدافع اليوم عن خياراته ويتحدث عن موقعة بانجول أمام الإعلاميين
بلماضي يستنجد بمدافع وفاق سطيف بدران لتعويض عبد اللاوي أمام غامبيا
ساعة واحدة مضت
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المحترفون يصلون تباعا إلى سيدي موسى
استنجد أمس الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي بالمدافع المحوري لوفاق سطيف عبد القادر بدارن حيث وجه له الدعوة لحضور التربص الذي باشره " الخضر " بالمركز الوطني لسيدي موسى تحسبا لمواجهة غامبيا المقرر لها السبت المقبل ببانجول برسم التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون. وسيعوض عبد القادر بدران، مدافع سيون السويسري أيوب عبد اللاوي، بعد تعرض الأخير لإصابة مع فريقه، حرمته من المشاركة في المعسكر ولقاء غامبيا. والتحق أمس محترفو "الخضر " في مختلف الدوريات الأوروبية تباعا بسيدي موسى ، حيث عرفت قائمة بلماضي، غياب تام للاعبين المحليين باستثناء بدران . ونال بدران إعجاب بلماضي والذي عاينه خلال مواجهة وفاق سطيف مع مولودية الجزائر في رابطة أبطال إفريقيا . وسيتحدث بلماضي اليوم عن موقعة بانجول كما سيدافع عن خياراته خلال ندوة صحفية سيعقدها منتصف نهار اليوم في سيدي موسى حسب ما أكدته الفاف .
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