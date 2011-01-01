بعد ساني.. محرز يدخل القائمة السوداء لغوارديولا

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن رياض محرز، نجم منتخب الجزائر، دخل القائمة السوداء لبيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد ظهوره الباهت، خلال المواجهة الأخيرة أمام نيوكاسال يونايتد. ووفقا لنفس المصادر، ينتظر أن يكون هذا الأخير خارج قائمة اللاعبين المستدعين للمواجهة القادمة “للسيتيزنس” أمام فولهام، المقرر إقامتها يوم 15 سبتمبر، والمندرجة في إطار الأسبوع الرابع من الدوري الإنكليزي. وكان غوارديولا أخرج ساني من قائمة اللاعبين المدعوين للمباراة الأخيرة، وذلك على خلفية ظهوره بشكل سيئ للغاية خلال المواجهة أمام وولفرهامبتون. وفشل محرز لحد الآن في الظهور بشكل مميز مع فريقه الجديد، وهو ما جعله يتعرض لانتقادات جماهير مانشستر سيتي. وينتظر أن يتمتع محرز بفرص أخرى في المستقبل لإثبات وجوده، خاصة وأن غوارديولا يحبذ الاعتماد على سياسة التدوير تجنبا لحصول إصابات في الفريق.