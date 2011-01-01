الجيش يسلم وزارة الداخلية 150 حافلة للنقل المدرسي

بواسطة المسار العربي /أ.ك

قامت، امس الاثنين الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة “مرسيدس بنز” «SPA SAFAV-MB» بتيارت بالناحية العسكرية الثانية، بتسليم (150) وسيلة نقل من نوع SPRINTER 515 CDI ذات (23 مقعدا) للنقل المدرسي، لفائدة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حسبما أكده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان أن التسليم الذي يأتي ونحن على أبواب الدخول المدرسي 2018-2019، يأتي في أجالها المحددة ليؤكد التزام واحترافية الشركـة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز بتيارت وقدرتها على الاستجابة لمختلف طلبات زبائنها سواء من حيث الكمية أو نوعية منتجاتها، وذلك، تجسيدا للأهداف المسطرة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الرامية إلى تقوية النسيج الاقتصادي الوطني وتفعيل الصناعة الوطنية .