تسليم 3600 سكن عدل أكتوبر المقبل واستلام 9000 قبل نهاية السنة الجارية

بواسطة المسار العربي / كهينة.ب

عاين أمس الأول وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار خلال زيارة تفقد قادته إلى المدينة الجديدة ببوعينان بولاية البليدة حيث وقف على العديد من المشاريع السكنية الجاري إنجازها هناك على غرار مشروع 1037 سكن بصيغة "عدل"وكذا مشروع المجمع المدرسي .

وتلقى الوزير بالمدينة الجديدة ببوعينان شروحات من طرف القائمين على المشاريع أين قدم تعليمات واضحة لربط تلك المشاريع بالشبكات الضرورية بما فيها الكهرباء والغاز والماء الشروب والصرف الصحي، مشددا في السياق على إتمام كل الأشغال قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري مع العلم أن كل الشبكات الضرورية تم إنجازها ومن المنتظر أن يتم ربط مشروع 1037 سكن بصيغة "عدل" بشبكة الماء الشروب في الأيام المقبلة .ودعا ذات المسؤول كافة المؤسسات المكلفة بالإنجاز لإتمام التهيئة الخارجية للسكنات قبل نهاية الشهر الجاري وذلك تحسبا لعملية توزيع 3600 سكن بصيغة "عدل" على المستفيدين المقررة شهر أكتوبر المقبل في انتظار استلام حصة 9000 سكن في الصيغة ذاتها قبل نهاية السنة الحالية، كما دعا المستفيدين من مشروع السكن البيع بالإيجار زيارة تلك السكنات والإطلاع عليها عن كثب منوها في السياق ذاته بالنوعية الجيدة للأشغال ،مشيرا إلى تخصيص غلاف مالي سيوجه لتهيئة المدينة القديمة لبوعينان بما فيها (عمروصة وبوعينان وملاحة والحساينية)على مساحة إجمالية تقدر 60 هكتارا على أن تنطلق العملية في الأيام المقبلة ،مضيفا استلام المدينة الجديدة لبوعينان لحوالي 18 مؤسسة تربوية وكذا مقرين للأمن الحضري قبل نهاية سنة 2018 .