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الأعضاء يتضامنون مع زميلهم "بوجوهر مليك"

المقاطعة بمجلس الأمة
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أ.م

قاطع، الاثنين، حوالي 20 عضوا من مجلس الأمة، أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية 2018 /2019 التي ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح ،" تضامنا " مع زميلهم بوجوهر مليك، الموقوف في قضية فساد، حسب وكالة الإنباء الجزائرية .

وقال عضو المجلس محمود قيصري للصحافة ان "عدد كبير من أعضاء المجلس قاطعوا  أشغال الجلسة الافتتاحية، تضامنا مع زميلهم من ولاية تيبازة بوجوهر مليك  الموقوف في قضية فساد"، داعيا " إلى فتح تحقيق معمق في هذه القضية وتقديم ملف  الإدانة إلى مجلس الأمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة (رفع الحصانة)".

وكان أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الذي كان  ينتمي إليه البرلماني بوجوهر مليك قد "قرر إقصاء بوجوهر نهائيا من صفوف الحزب  على إثر تورطه في قضية فساد".

وأكد أن القرار استند على أحكام القانون الأساسي  للحزب المصادق عليه من قبل المؤتمر الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي وكذا  النظام الداخلي الذي صادق عليه المجلس الوطني لهذا الحزب.

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