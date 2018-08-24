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مالك المنزل أخطر مصالح الأمن المختصة

تلمسان: الأمن الحضري الأول لأمن يداهم محل للفسق و الدعارة والمتاجرة بالمشروبات الكحولية
43 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

نجحت بتاريخ 24/08/2018 على الساعة (14سا00د) بعد الزوال ، و إثر تقدم أمام مصالح الأمن الحضري الأول، أحد المواطنين لإخطار مصالح الأمن أنه قام بكراء الطابق الأرضي للمسمى/ خ م 24 سنة، هذا الأخير يستغله في المتاجرة بالمشروبات الكحولية والدعارة، بموجب إذن بالتفتيش، تم التنقل رفقة صاحب المسكن الى العنوان المذكور ، بعد طرق الباب تم فتحه من طرف المستأجر المسمى/خ م 24 سنة تم تفتيش المسكن ، أين عثر على 08 قنينات جعة من نوع Bevaroise ، 03 واقيات Presarvatif من نوع Preventor ، واحدة مستعملة واثنين مغلوقتين ، تم إيقاف كل من 01- المسمى/ز ع 40 سنة، 02- المسماة/ ب ا 27 سنة، التحقيق مفتوح من قبل مصالح الأمن الحضري الأول لأمن الولاية. بكاي عمر

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