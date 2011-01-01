سكان تيملوكة بعين ارنات ولاية سطيف على فوهة بركان و يستنجدون بالوالي ....

بواسطة المسار العربي /

وجّه سكان قرية تيملوكة بعين أرنات ولاية سطيف ، نداء استغاثة إلى السلطات الولائية ، وعلى رأسها والي الولاية السيد ناصر معسكري قصد انتشالهم من العزلة الخانقة التي طبعت يومياتهم في مختلف المجالات، منددين بالإقصاء والتهميش المفروض عليهم من طرف مسؤولي البلدية و الدائرة . وحسب ما صرح به العديد من السكان، فإنهم سئموا من الوعود المعسولة التي يتلقوها مرارا من طرف مصالح البلدية و التي لم تعد قادرة على حل مشاكلهم اليومية ، الأمر الذي عكّر حياتهم وحولها إلى جحيم لا يطاق، خاصة وأن القرية موقعها الإستراتيجي جد هام باعتبارها تقع بمحاذاة مطار 8 ماي 1945 بسطيف ، وكذا تعتبر بوابة الولاية من الجهة الغربية لاحتوائها على مدخل للطريق السيار شرق – غرب ، بالاضافة إلى كونها مكسبا ماليا للبلدية لوجود منطقة صناعية على مستوى أراضيها ،و ايضا لا تبعد كثيرا عن عاصمة الولاية سوى 7 كلم … ومن اهم المشاكل التي طرحها رئيس جمعية الحي السيد : مناالله خالد لجريدة المسار العربي هي مشكلة التهيئة الحضرية و كذا مشكلة تسوية العقود للبنايات القديمة … فتيملوكة تشهد وضعية كارثية بالنسبة للطرقات التي لا تصلح حتى للجرارات، خاصة في فصل الشتاء ، حيث تتحول الأزقة والشوارع إلى برك مائية وأخرى إلى أشبه بالمستنقعات، إلى جانب ذلك مشكل الإنارة العمومية التي أضحت في خبر كان ، فالتهيئة الحضرية أصبحت المعضلة الكبرى بالمنطقة، حيث لم يتم الشروع في أشغال التهيئة هاته المنطقة منذ استقلال الجزائر ، لذا فسكان هذه المنطقة يناشدون السلطات الولائية و المحلية بضرورة التدخل لإيجاد الحلول و رفع الغبن عليها قبل تقزم الأوضاع . بن غذفة خالد