ألان ميشال:" فوزنا على السنافر مستحق وضيعنا فوزا عريضا"

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

حقق فريق مولودية بجاية الفوز على بطل الموسم الماضي، شباب قسنطينة، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمع الفريقين أول أمس على ملعب الوحدة المغاربية ضمن منافسات الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس. وجاء هدف مولودية بجاية الوحيد في اللقاء، عن طريق مروان دهار في الدقيقة العاشرة من المباراة، وحاول شباب قسنطينة العودة في النتيجة ولكن دون جدوى. وبهذا الفوز، صعدت المولودية البجاوية إلى الصدارة بالتساوي مع أمل عين مليلة برصيد 8 نقطة، بينما يحتل شباب قسنطينة المرتبة السادسة برصيد 5 نقاط. وثمن مدرب الموب الان ميشال هذا الفوز واصفا اياه بالمستحق مضيفا في تصريحات اعقبت المباراة ان لاعبيه ضيعوا فوزا عريضا بسبب التسرع ونقص التركيز.