بولحية وأوكيجا يكتشفان لأول مرة أجواء المنتخب بسيدي موسى
بلماضي يباشر اليوم مهامه الفعلية مع " الخضر" تأهبا لمواجهة غامبيا
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حطاب يصف تعيين بلماضي بالذكي ويطالب بمساعدته للنجاح
يدخل يوم المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم في تربص تحضيري بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى تأهبا لمواجهة غامبيا المقرر لها في الثامن من الشهر الجاري في بانجول لحساب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم المزمع إجرائها العام المقبل بالكاميرون. وسيقود "الخضر" في هذا التربص الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي والذي سيشرف على أول حصة تدريبية مع "الأفناك "خلفا للمدرب السابق رابح ماجر والذي تمت إقالته مؤخرا بسبب تواضع المردود وتوالى الهزائم في المباريات الودية . ووجه بلماضي الدعوة ل25 لاعبا لحضور هذا التربص من بينهم لاعبين جديدين ويتعلق الأمر بكل من الحارس ألكسندر أوكيجا ومتوسط الميدان الهجومي فريد بولحية من نادي ماتز الفرنسي واللذان سيكونان على موعد مع اكتشاف لأول مرة أجواء المنتخب . وسيعرف هذا التربص عودة الحارس مبولحي سفيان فغولي و رفيق حليش والذي لم يستدع إلى "الخضر" منذ مارس 2015. وسيطير زملاء النجم رياض محرز إلى بانغول يوم 6 سبتمبر على متن رحلة خاصة أملا في تأكيد الانتصار المحقق في الجولة الافتتاحية أمام الطوغو بهدف نظيف بملعب تشاكر بالبليدة بقيادة الإسباني لوكاس ألكاراز. من جهته كشف أمس وزير الشباب والرياضة محمد حطاب في حفل تكريم أبطال ذوي الإحتياجات الخاصة بالمركب الرياضي "أحمد غرمول" أن الفاف قامت بخيار ذكي بالتعاقد مع جمال بلماضي ناخبا وطنيا، لأنه الرجل المناسب، مضيفا أن بلماضي حقق العديد من الألقاب والانجازات مع الفرق التي دربها في تجاربه السابقة ومع .المنتخب القطري،كما طالب حطاب توفير الظروف اللازمة لتمكين بلماضي من النجاح.
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