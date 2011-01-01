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الاسماعيلي يُخمد فتنة إقالة مضوي
4 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

جدد مسئولو الإسماعيلي المصري برئاسة إبراهيم عثمان الثقة في التقني التقني الجزائري خير الدين مضوي حسب ما كشفت عنه أمس جريدة اليوم السابع المصرية. وتعرض مضوي لانتقادات لاذعة من طرف جماهير الدراويش من بسبب تراجع الأداء أمام فريق النجوم وعدم قدرته على تحقيق الفوز في هذه المباراة السهلة نظرياً من أجل استمرار رحلة المنافسة على اللقب. وأعلن إبراهيم عثمان استمرار الثقة في الجهاز الفني للفريق، معتبرا أن فترة توقف البطولة الحالية بسبب موقعة 8 سبتمبر للفراعنة أمام النيجر ستكون فرصة جيدة لمضوي من أجل تصحيح الأخطاء التي ظهرت في أداء الفريق طوال الفترة الماضية وأهمها الأخطاء الدفاعية وعدم التركيز .

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