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قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف

وفاق سطيف واتحاد العاصمة يتعرفان يوم غد على منافسيهما في ربع النهائي
7 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

تسحب يوم غد قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف بمقر الكاف الكائن بالعاصمة المصرية القاهرة. وستكون الجزائر ممثلة بفريقي وفاق سطيف في رابطة الأبطال واتحاد العاصمة في كـأس الاتحاد الإفريقي. وتأهل الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي والنجم الساحلي كأوائل المجموعات، بالاضافة إلى أربعة فرق احتلوا المركز الثاني وهم الترجي التونسي وحوريا كوناكري الغيني وبريميرو دى اوغوستو الأنغولي إلى جانب وفاق سطيف. وسيواجه الوفاق إما الأهلي المصري أوالوداد البيضاوي المغربي أومازيمبي الكونغولي أو النجم الساحلي. وفي منافسة كأس الكاف تأهلت ثمانية فرق وهى الرجاء البيضاوي ونهضة بركان المغربيان وانيمبا النيجيري واتحاد العاصمة في المركز الأول ،بينما احتل المركز الثاني في المجموعات كل من فيتا كلوب الكونغولي والمصري البورسعيدى وكارا برازافيل الكونغولي ورايون سبور الرواندي وهى الاندية المرشحة لمواجهة أبناء سوسطارة .

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