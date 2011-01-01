الخضر والفواكه المنتجة سليمة وهي محل مراقبة مستمرة

بواسطة المسار العربي / م.و

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري السيد عبد القادر بوعزغي بالجزائر أن الخضر و الفواكه المنتجة سليمة و هي محل مراقبة مستمرة من طرف المصالح المختصة، نافيا أن يكون استهلاك هذه المنتجات أية علاقة بحالات الكوليرا التي سجلت مؤخرا في بعض ولايات الوطن.

" أطمئن المواطنين بأن الخضر و الفواكه المنتجة والتي ستنتج لاحقا بالجزائر سليمة لأن المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة و بالتنسيق مع مصالح وزارتي الداخلية و الجماعات المحلية و التجارة تسهر و باستمرار على مراقبة نوعيتها" .

وتابع الوزير يقول " الجزائر تصدر بانتظام و بشكل مستمر كميات كبيرة من الخضر و الفواكه باتجاه أسواق خارجية معروفة بصرامتها و لم نسجل أية مشاكل تذكر بل بالعكس الخضروات و الفواكه الجزائرية مطلوبة بقوة في الأسواق الخارجية نظرا لنوعيتها و جودتها ".

يذكر أن وزارة الفلاحة كانت قد اكدت في بيان سابق أن "المياه الموجهة لسقي الخضر والفواكه سليمة ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن تكون مصدرا لانتشار وباء الكوليرا.