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أويحيى يحل ببكين للمشاركة في القمة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني الافريقي
12 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / م.و

حل الوزير الأول أحمد أويحيى ممثلا لرئيس الجمهورية الأحد ببكين لأجل المشاركة في أشغال القمة الثالثة حول التعاون الصيني-الافريقي .

 

وعلاوة على رؤساء دول و حكومات افريقية سيشارك كل من رئيس مفوضية الاتحاد  الافريقي و الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة و كذا 27 منظمة دولية و افريقية  في هذا الحدث.

وتستضيف بكين  الاثنين قمة صينية أفريقية ستركز الى حد كبير على تقوية التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

وتعتبر الصين الشريك التجاري الاول للقارة السمراء.

وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي اسماعيل دبش إن منتدى التعاون الصيني الإفريقي الثالث يميزه مبادرة الصين الجديدة المتعلقة بطريق الحرير  مثلما عبر عنها الرئيس الصيني بوضوح في قمة بريكس في جنوب إفريقيا حينما أكد أن بلاده تربطعها علاقات شراكة استثمار مع إفرقيا وليس علاقات اتجاري وفقط .

 

 

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