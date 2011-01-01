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بعد قيامه بفحوصات طبية دورية في جنيف

الرئيس بوتفليقة يعود لأرض الوطن
13 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.و

عاد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة إلى الجزائر العاصمة أمس الأول بعد زيارة إلى جنيف (سويسرا) للقيام بفحوصات طبية دورية، حسبما أعلنت عنه رئاسة الجمهورية.

و جاء في بيان رئاسة الجمهورية "عاد فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى الجزائر العاصمة السبت 1 سبتمبر 2018 بعد قيامه بزيارة قصيرة لجنيف أجرى خلالها فحوصات طبية دورية".

و كان رئيس الجمهورية، قد توجه يوم الاثنين 27 أغسطس 2018 إلى جنيف (سويسرا ( لإجراء  فحوصات طبية دورية".

 

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