الرئيس بوتفليقة يعود لأرض الوطن

بواسطة المسار العربي / ق.و

عاد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة إلى الجزائر العاصمة أمس الأول بعد زيارة إلى جنيف (سويسرا) للقيام بفحوصات طبية دورية، حسبما أعلنت عنه رئاسة الجمهورية.

و جاء في بيان رئاسة الجمهورية "عاد فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى الجزائر العاصمة السبت 1 سبتمبر 2018 بعد قيامه بزيارة قصيرة لجنيف أجرى خلالها فحوصات طبية دورية".

و كان رئيس الجمهورية، قد توجه يوم الاثنين 27 أغسطس 2018 إلى جنيف (سويسرا ( لإجراء فحوصات طبية دورية".