جمعية الأطباء البيطريين الخواص بالوادي تطالب بوضع حد للممارسات غير قانونية

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ناشدت جمعية الأطباء البيطريين الخواص بالوادي السلطات الوصية وعلى رأسها المفتشية البيطرية لولاية الوادي بالتدخل العاجل والسريع لوضع حد لممارسات بعض الأطباء البيطريين العموميين العاملين بالقطاع العام. وأكد البيان تحصلت " ....................." على نسخة منه ، أن بعض الأطباء ينتهكون كل القوانين والأعراف ، والسماح لأنفسهم خارج أوقات عملهم بمزاولة نشاط مُوازٍ كإطباء بيطريين خواص ، من بيع لأدوية بيطرية ومكملات غذائية للأعلاف وحقنٍ للقاحات الماشية داخل المزارع والإسطبلات ، زيادة على علاقاتهم المشبوهة بالمربين ومتابعة تربية الدواجن وهذا ما يُعتبر – حسب البيان - تسيّبا غير مسؤول وتطفلا صارخا وخرقا واضحا لكل المواد المنصوص عنها في الدستور، بغض النظر عن مزاحمة الطبيب البيطري الخاص في مزاولة مهنته ، بل يصل الأمر في بعض الأحيان إلى استفزازه والضغط عليه بصفتهم الإدارة المسؤولة عليه قانونا. وأوضح البيان أنه ورغم إخطار مدير المصالح الفلاحية والمفتشية البيطرية بالولاية ، إلا إنها لم تحرك ساكنا وكأنها أعطت الضوء الأخضر لمثل هكذا تصرفات وقد طَرح ذلك الكثير من التساؤلات حول صمتها. وطالبت جمعية الأطباء البيطريين الخواص لولاية الوادي بفتح ملف تحقيق في القضية التي طالما أرّقت البيطريين الخواص والمتابعة الصارمة للموضوع من كل الجهات الوصية والمسؤولة على تصرف أولائك المنتهكين للقانون والذين غاب فيهم الضمير والحس المهني الراقي؛ كما تدعو أيضا تحويل المخالفين من مكان عملهم القريب من مقر سكناهم إلى مكان آخر أبعد، تفاديا لمزيد من التعفن.