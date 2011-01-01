كوليرا: لم يتم تسجيل أي حالة مؤكدة للوباء خلال ال72 ساعة الأخيرة

بواسطة المسار العربي /

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في آخر حصيلة لوباء الكوليرا أمس السبت أنه إلى غاية الفاتح سبتمبر لم يتم تسجيل أي حالة مؤكدة خلال ال72 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هناك "انخفاضا محسوسا لعدد الحالات المشتبه فيها خلال الثلاثة أيام الماضية بمعدل لا يتعدى 6 حالات يوميا"، مشيرة إلى أن الوباء "يبقى محصورا في ولاية البليدة فقط، في حين تبقى فرق الصحة مجندة في الميدان إلى غاية تحديد مصدره بدقة".

وذكرت وزارة الصحة أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته "يبقى ساري المفعول إلى غاية القضاء النهائي على الوباء".