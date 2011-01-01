تحقيق رقم "قياسي" في إنتاج الحبوب

بواسطة المسار العربي / ق.إ

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي السبت، بالجزائر إن الإنتاج الوطني من الحبوب سجل رقما قياسيا ببلوغه أكثر من 60 مليون قنطار خلال هذا الموسم.

وأوضح بوعزقي خلال لقاء لتقييم موسم الحصاد والدرس 2017-2018 إن الإنتاج الإجمالي الذي تم تحقيقه قدر بـ 60.5 مليون قنطار مقابل 7. 34 مليون قنطار خلال الموسم الماضي ، أي بارتفاع بلغ 4. 74 بالمائة.

وقال الوزير " شعبة الحبوب تمكنت خلال موسم 2017-2018، من تحقيق إنتاج قياسي لم يسبق تسجيله، ويعود أساسا إلى الجهود الكبيرة التي تم تسخيرها من حيث تعبئة وتوفير الموارد البشرية وكذا الوسائل المادية اللازمة" .

من جهة أخرى، أفاد بوعزقي أن الجزائر ستتوقف عن استيراد بعض أنواع البقول الجافة و ذكر مادتي الحمص و العدس وذلك اعتبارا من السنوات القليلة القادمة بالنظر إلى الجهود الكبيرة المبذولة من طرف الدولة بهدف رفع إنتاج البقول الجافة.

و بلغة الأرقام ذكر الوزير أن المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الحمص ارتفعت من 19.000 هكتار في 2001 إلى 32.000 هكتار في2018.

وفيما يتعلق بإنتاج هذا النوع من الحبوب فقد سجل ارتفاعا من سنة لأخرى حيث قفز من 123 ألف قنطار في2001 إلى 340 ألف قنطار في 2018.

أما بخصوص العدس فإن المساحة المخصصة لزراعة هذا النوع من البقول الجافة انتقلت من 920 هكتار في 2001إلى أزيد من 27 ألف هكتار في 2018 .

وفيما يتعلق بإنتاج مادة العدس واسعة الاستهلاك فقدر ب 300 ألف قنطار في 2018 مقابل 4.580 قنطار في2001.

واعتبر بوعزقي النتائج المحققة بمثابة ثمرة الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية في إطار المخطط الوطني للتطوير الفلاحي.