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الجزائر تتأسف للاشتباكات الأخيرة بضواحي العاصمة الليبية
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.و

أكدت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها أن الجزائر "تتابع بانشغال وتتأسف للاشتباكات الاخيرة التي شهدتها ضواحي العاصمة الليبية".

 

و جاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر تتابع بانشغال و تتأسف  للاشتباكات الاخيرة التي شهدتها ضواحي العاصمة الليبية طرابلس والتي خلفت  العديد من القتلى و الجرحى بما فيه بين المدنيين.

وأضاف المصدر ذاته أن "الجزائر تجدد أنه لا يمكن أن يتحقق السلم الدائم في  ليبيا دون الحوار والمصالحة الوطنية"، داعية جميع الأطراف الليبية إلى  الالتزام بمسار من شأنه أن يؤدي إلى حل شامل يحفظ السلم و الاستقرار في البلد  الشقيق و المجاور".

ومنذ الاثنين الماضي، تدور اشتباكات بين قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا ومجموعات مسلحة تنحدر أصولها من مدينة ترهونة التي تبعد (80 كلم) جنوب طرابلس.

وتجري الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق وعناصر (اللواء السابع) بالضواحي الجنوبية لطرابلس في مناطق صلاح الدين وخلة الفرجان وعين زارة.

وبلغت حصيلة الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس 41 قتيلا و123 مصابا.

 

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