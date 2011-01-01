السعوديون يحتفلون بعيد ميلاد ولي العهد

بواسطة المسار العربي / ق.د

كتب مغردون ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عبارات تهنئة، أرسلوها إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعيد ميلاده الثالث والثلاثين.

وتصدر هاشتاغ "#ذكرى_ميلاد_محمد_بن_سلمان"، مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بأكثر من 26 ألف تغريدة، وجاءت عبارات التهنئة على النحو التالي، "كل عام وأنت قائد نهضتنا".. "دمت لنا عزاً وفخراً".. "رجل الرؤية والمملكة الحديثة قائد نهضة التغيير دمت لنا".

وأنشد أحد المغردين السعوديين بعض الأبيات، قائلا: "ما كل مولود على العز سلطان.. وما كل نشمي نذخره للشديدة.. وما كل من سطر له التاريخ سلمان.. مبروك يا محمد ترى اليوم عيده".

وصادف يوم الجمعة 31 أغسطس عيد ميلاد ولي العهد السعودي، وهو بذلك ينتمي إلى مواليد برج العذراء، ومن صفات مواليد هذا البرج "الترابي" بأنهم يكرهون الكسل والإهمال والغباء، وهم حريصون على إنجاز مهامهم بسرعة وإتقان.. ويعتبر أصحاب هذا البرج سفسطائيين بالفطرة، بمعنى أنهم يحبون الجدل والنقاش في الأمور المختلفة، بالإضافة إلى التمسك بالعادات والتقاليد لشعوره بالطمأنينة والراحة.

ويعرف عن مواليد العذراء حبهم لمساعدة الآخرين، ومن صفاتهم أيضا، الصرامة، والتحليل والنقد، ولديهم هوس النظافة والنظام والترتيب.

كذلك يعرف عن مواليد هذا البرج المزاجية، وعدم الارتياح والثقة للكثير من الناس، وهذا ما يجعل اختلاطه بالآخرين صعبا، كما أنه يميل إلى الوحدة، والغموض، وشدة التدقيق على كل فعل حتى لو لم يكن يستحق، والحاجة إلى التسلسل والتدرج في التعامل مع الآخرين، حتى يطمئن ويرتاح لهم، كما أنه خجول، ومخادع، وبارد المشاعر، ويوجه النقد القاسي الذي يجعل الكثير من الناس تنفر منه، وردود أفعاله سريعة، كما يحرص على التحفظ ويشدد على التجريب، والتأكد من صحة كل شيء.