5131 تدخل للحماية المدنية في عــدة مناطق من الوطن

بواسطة المسار العربي / أ.م

سجلت وحدات الحماية المدنية 5131 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن خلال الفترة الممتدة بين 30 أوت إلى 01 سبتمبر 2018 وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية...

حيث سجلت عدة حوادث مرور منها 12 الأكثر دموية تسببت في وفاة 09 أشخاص في مكان الحوادث و إصابة 52 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان ثم نقلهم إلى مختلف المصالح الإستشفائية من طرف مصالح الحماية المدنية. أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية برج بوعريريج بوفاة 03 نساء على اثر انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 05 ببلدية أولاد سيدي براهيم دائرة منصورة .

للإشارة، تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل من أجل انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 14 سنة متوفي غرقا بشاطئ بلدية سيدي عبد العزيز خارج أوقات عمل جهاز الحماية المدنية ، جثة الضحية تم نقلها إلى مستشفى الطهير .

كما قامت مصالح الحماية المدنية بعدة تدخلات من اجل إمتصاص مياه الأمطار داخل المنازل و الأحياء السكنية على إثر تساقط الأمطار خلال 24 ساعة الماضية في كل من ولايات قسنطينة ، سوق أهراس ، تبسة و عين قزام ( ولاية تمنراست ) دون تسجيل خسائر في الأرواح .