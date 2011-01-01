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باخرة “طاسيلي 2” تتعرض لحادث بميناء وهران
13 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /ب.ع

تعرضت باخرة “طاسيلي 2” التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، إلى حادث ليلة أمس الأول في حدود الساعة الثانية صباحا بميناء وهران، عندما كانت متوجهة نحو ميناء اليكانت باسبانيا.

 

الحادثة تمثلت في اصطدام باخرة “طاسيلي 2” بأحد البواخر الأخرى، أثناء خروجها من الميناء، حيث أسفر ذلك على ظهور كسر في أعلى الباخرة بطول أربعة أمتار و عرض عشر سنتيمترات.

هذا و أكد مصدر مسؤول أن الحادثة لم تسفر على اي إصابة على مستوى المسافرين، و أن الباخرة ستقلع مساء اليوم بعد اعادة ترميمها.

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