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مساهل يشارك في الندوة الوزارية الـ 7 لمنتدى التعاون الصين-إفريقيا
13 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /ق.و

سيشارك وزير الشؤون الخارجية،عبد القادر مساهل، يوم الأحد ببكين في الندوة الوزارية السابعة لمنتدى التعاون الصين-إفريقيا،حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية أمس السبت .

 

وأوضح البيان ان هذه الدورة التي تأتي تحضيرا للقمة الثالثة لمنتدى التعاون  الصين-إفريقيا، المرتقبة يومي 3 و 4 سبتمبر 2018, ستسمح لوزراء الشؤون  الخارجية بإجراء "تقييم الشراكة بين الصين و إفريقيا واستكمال الوثيقتين  الأساسيتين اللتان ستتوجان القمة, و بالتحديد "إعلان بكين و مخطط العمل  2019-2021".

وستكون هذه الندوة فرصة للسيد مساهل, الذي يقود الوفد الجزائري, للقاء بعض  نظرائه الافريقيين, يضيف المصدر ذاته.

 

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