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الجيش التونسي ينقذ 08 حراقة جزائريين
12 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.د

أنقذ حرس السواحل التونسيون ثمانية مهاجرين جزائريين غير شرعيين، بحسب ما نقلته وسائل إعلام تونسية عن وزارة الدفاع اليوم السبت.

وتتراوح أعمار المهاجرين بين 20 و 30 عاما، حيث طلبوا المساعدة على الجانب الغربي من جزيرة جالطة في محافظة بنزرت.

وبحسب وزارة الدفاع التونسية ، فقد غادر المهاجرون الجزائريون الثمانية سواحل القالة، بولاية الطارف ليلة 24 إلى 25 أوت، بهدف الحرقة إلى إيطالي.

وبحسب موقع مباشر انفو فقد تم تسليم المهاجرين الجائريين الى وحدات الحرس الوطني بطبرقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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