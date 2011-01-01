مجانية الشواطئ غير موجودة بشواطئ عين تموشنت وتلمسان

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يجبر المصطافون والوافدين على شواطئ ولاية عين تموشنت وولاية تلمسان من دفع رسوم الدخول وركن ااسيارة على مستوى الشواطئ وكذا مساحات اللعب للأطفال و الغابات حيث كانت العينة من شواطئ ولهاصة وبني صاف حيث تجبر على تسديد 200دج للدخول الى غابة شاطئ رشقون بجوار شاطئ مدريد بولاية عين تموشنت و150دج لشاطئ مدريد ونفس الشيئ بشواطئ ولاية تلمسان وعين تموشنت للإشارة فإن غابة رشقون لا تحوي على مراحيض خاصة أو عمومية وكذلك هنالك مطب متمثل في عدم قدرة السيارة على ااركن بشكل جيد وعلق العديد من السيارات هنالك بفعل وجود الرمال الشىء الجميل فقط هو لعب الأطفال هناك وتواجد العائلات وتناول وجبة الغذاء و العشاء و القيام بشواء اللحم. بكاي عمر